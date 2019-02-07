TRT Haber

7
Şubat 2019
Perşembe
Yaşam

Donan gölde futbol maçı

Soğuk havada donan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü, gençlerin futbol maçı yaptığı sahaya dönüştü.

07 Şubat 2019 Perşembe 14:30 - Son Güncelleme 07 Şubat 2019 Perşembe 14:30

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