TRT Haber

6
Şubat 2019
Çarşamba
Yaşam

"İvesi" cinsi kuzulara özel bakım

Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, "elit" diye tabir edilen damızlık koyunlardan doğan üstün özellikli "İvesi" cinsi kuzular özenle yetiştiriliyor.

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:50 - Son Güncelleme 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:50

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