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Yaşam

Mersin'de 33 metrelik tantuni yaparak rekor kırdılar

Mersin'de düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali'nde 33 metrelik tantuni ile rekor denemesi yapıldı. İlk kez yapılan 33 metrelik tantuni rekor kırdı.

03 Kasım 2019 Pazar 20:24 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 20:25

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