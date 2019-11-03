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Yaşam

Kayısı bahçelerinde masalsı sonbahar

Türkiye'nin önemli kayısı üretim alanlarından olan ve mikroklima iklimin hakim olduğu Iğdır'daki kayısı bahçeleri, sararan yapraklarıyla görülmeye değer görüntüler sunuyor.

03 Kasım 2019 Pazar 12:19 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 12:20

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