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Yaşam

Salih artık araçlara yol kenarındaki yerinden el sallayacak

Ordu'da Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, gün boyu yoldan geçen araçlara el sallayan 27 yaşındaki zihinsel engelli Salih Belen için özel bekleme alanı yaptırdı.

03 Kasım 2019 Pazar 00:20 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 00:20

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