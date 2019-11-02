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02.11.2019 - 21:52
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Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetle görüşmeler tamamlandı
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Salih artık araçlara yol kenarındaki yerinden el sallayacak
Ordu'da Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, gün boyu yoldan geçen araçlara el sallayan 27 yaşındaki zihinsel engelli Salih Belen için özel bekleme alanı yaptırdı.
03 Kasım 2019 Pazar 00:20 -
Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 00:20
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