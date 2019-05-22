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22.05.2019 - 21:47
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22.05.2019 - 21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim reformunun sabote edilmesine izin vermeyeceğiz
22.05.2019 - 20:59
YSK'nın gerekçeli kararına MHP'den ilk değerlendirme: Karara herkes saygı duymak zorunda
22.05.2019 - 19:21
YSK "İstanbul" kararının gerekçesini açıkladı
22.05.2019 - 19:14
Kaçak geçiş cezalarına affı öngören torba teklif TBMM'de kabul edildi
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Meksika asıllı müzisyen kemanıyla "Diriliş Ertuğrul"u yorumladı
Diriliş Ertuğrul jenerik müziğini kemanıyla yorumlayan müzisyen Lubella Gauna'dan müzik ziyafeti...
22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:06 -
Son Güncelleme 22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:06
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