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Çok Bulutlu
Yaşam

Ahşabı aşkla kemana dönüştüren Yusuf dede

Eskişehir’de evinin kömürlüğünü atölyeye dönüştüren 85 yaşındaki Yusuf Kaplangil’in yıllardır ürettiği kemanlar bugün hem Türkiye’de hem de dünyada kulakların pasını siliyor.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 17:26 - Son Güncelleme 22 Mayıs 2019 Çarşamba 17:26

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