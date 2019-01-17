TRT Haber

17
Ocak 2019
Perşembe
Yaşam

Mahalle sakinleri sokağı kayak pistine çevirdi

Nevşehir'de, eğimli bir sokağı kayak pistine çeviren mahalle sakinleri, poşet ve naylonları kızak yaparak aileleriyle eğlendi.

17 Ocak 2019 Perşembe 00:10 - Son Güncelleme 17 Ocak 2019 Perşembe 00:10

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