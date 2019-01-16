TRT Haber

16
Ocak 2019
Çarşamba
Yaşam

3 dakikada Ankara'dan İstanbul'a seyahat

Ankara’dan İstanbul'a 3 dakikada gitmeye var mısınız? İşte hızlandırılmış görüntülerle bir Yüksek Hızlı Trenin, Ankara - İstanbul seferi…

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:50 - Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:50

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