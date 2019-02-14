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Yaşam

“Koca Kafa” ve Eren’in engellerle başlayan hikayesi

İşitme engelli ve felçli bir kedi “Koca Kafa”. Eski sahipleri onu uyutmak istedi ancak o şanslıydı. Koca Kafa'nın engelini önemsemeyen yeni sahibi Eren Güder ile tanıştı.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:45 - Son Güncelleme 14 Şubat 2019 Perşembe 15:33

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