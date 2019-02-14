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Yaşam

''Cam Kız''ı iyileştiren yollar

Milyonda bir görülen özel bir insan Çağla Pektaş. Onu özel kılan şey eskiden, doğuştan sahip olduğu hastalıktı. Şimdi ise engelleri aşma yolları.

13 Şubat 2019 Çarşamba 10:01 - Son Güncelleme 13 Şubat 2019 Çarşamba 10:44

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