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Hurda otomobil ve motosiklet parçalarına sanatsal dokunuş
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak, 25 yıldır hurdaya ayrılmış otomobil, motosiklet ve bisiklet parçalarından heykeller yapıyor.
14 Şubat 2019 Perşembe 14:44 -
Son Güncelleme 14 Şubat 2019 Perşembe 14:44
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