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Yaşam

Klasik arabalar 14. Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nde buluştu

TRT'nin medya sponsoru olduğu 14'üncü Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin Türkiye etabı başladı.

17 Mayıs 2019 Cuma 17:20 - Son Güncelleme 17 Mayıs 2019 Cuma 17:20

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