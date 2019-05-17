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Yaşam

Vefatının 17. yılında Aşık Mahzuni Şerif

Türk halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, 17 Mayıs 2002 tarihinde aramızdan ayrıldı. Bugün ise vefatının 17. yılında anılıyor.

17 Mayıs 2019 Cuma 13:28 - Son Güncelleme 17 Mayıs 2019 Cuma 13:29

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