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Yaşam

Kas hastası Ahmet "engelsiz mouse" ile bilgisayar kullanabiliyor

Hatay'da lise öğrencilerinin geliştirdiği gözlüğe takılan ve baş hareketleriyle kullanılabilen "engelsiz mouse", 14 yaşındaki gence bilgisayar kullanımında kolaylık sağladı.

17 Mayıs 2019 Cuma 15:04 - Son Güncelleme 17 Mayıs 2019 Cuma 15:04

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