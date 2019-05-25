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Yaşam

Klasik araba tutkunları Ankara'da bir araya geldi

Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Topluluğu ve Riders & Brothers Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen klasik araç sergisi HotoShow19"da, 46 araç ve 1 motosiklet yer aldı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:02 - Son Güncelleme 25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:02

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