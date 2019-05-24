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Yaşam

Ankara'nın göbeğinde neden kuğular var?

Ankara'nın en çok ziyaret edilen parkları arasında Kuğulu Park. Ancak adını nereden aldığı pek de bilinmiyor. İşte Viyana'dan gönderilen kuğuların hikayesi.

24 Mayıs 2019 Cuma 16:25 - Son Güncelleme 24 Mayıs 2019 Cuma 16:25

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