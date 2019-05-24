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Yaşam

Sümela Manastırı'nda en zor görevler endüstriyel dağcı ekibinindi

Trabzon'un simgelerinden biri olan Sümela Manastırı'nda 3,5 yıldır devam eden çalışmalarda en zor görevleri 20 kişilik endüstriyel dağcı ekibi üstlendi.

24 Mayıs 2019 Cuma 12:14 - Son Güncelleme 24 Mayıs 2019 Cuma 12:14

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