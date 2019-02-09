TRT Haber

9
Şubat 2019
Cumartesi
Yaşam

Kırklareli'nin beyaza bürünen orman köyleri

Kırklareli'nde, bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları eteklerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:48 - Son Güncelleme 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:48

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