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08.02.2019 - 12:41
“2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var” projesine 24 saatte 2 bin 548 fikir geldi
08.02.2019 - 12:22
Bakan Gül: Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesini önlemiştir
08.02.2019 - 10:55
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Trakya'da doğalgaz bulundu
08.02.2019 - 10:14
Yargıtayda başkanlık seçimi 11 Şubat'ta
08.02.2019 - 09:47
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Kırklareli'nin beyaza bürünen orman köyleri
Kırklareli'nde, bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları eteklerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
08 Şubat 2019 Cuma 12:13 -
Son Güncelleme 08 Şubat 2019 Cuma 12:13
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