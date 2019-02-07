TRT Haber

7
Şubat 2019
Perşembe
Yaşam

Dünyanın çöpe attığı hazine

Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor.

07 Şubat 2019 Perşembe 15:25 - Son Güncelleme 07 Şubat 2019 Perşembe 15:25

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER