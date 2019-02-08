TRT Haber

8
Şubat 2019
Cuma
Yaşam

Çocuklar yabancı dili en iyi kimden öğrenir?

Uzmanlara göre, bir çocuğun yabancı dil öğrenirken karşısına çıkacak zorlukları en iyi bilen, ana diline hakim olan öğretmenler.

08 Şubat 2019 Cuma 16:46 - Son Güncelleme 08 Şubat 2019 Cuma 16:53

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