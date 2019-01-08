TRT Haber

8
Ocak 2019
Salı
Yaşam

Karlı dağlardan hayvanlarına kızaklarla ot taşıyorlar

Hakkari'nin Derecik ilçesinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan köylüler, kışın zor şartlarına direniyor.

08 Ocak 2019 Salı 12:34 - Son Güncelleme 08 Ocak 2019 Salı 12:34

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