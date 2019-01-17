TRT Haber

17
Ocak 2019
Perşembe
Yaşam

Karaköy-Beyoğlu arasındaki tarihi Tünel 144 yaşında

Dünyanın en eski ikinci metrosu unvanına sahip Karaköy-Beyoğlu arasındaki tarihi Tünel, 144'üncü yaşını kutluyor.

17 Ocak 2019 Perşembe 11:55 - Son Güncelleme 17 Ocak 2019 Perşembe 12:50

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