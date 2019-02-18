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Yaşam

Karadeniz usulü kar aracı yaptı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan makas ustası Gökhan Türkmen, yaylaya çıkamayınca 42 yaşındaki otomobili kar aracına çevirdi.

17 Şubat 2019 Pazar 23:53 - Son Güncelleme 17 Şubat 2019 Pazar 23:53

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