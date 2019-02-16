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Yaşam

Minik Simay üşüyen kediyi hırkasıyla ısıttı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde soğuk hava nedeniyle üşüyen kediyi gören ve üzerindeki hırkayı çıkarıp kedinin üzerine örterek onu seven çocuğun görüntüleri takdir topladı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 21:20 - Son Güncelleme 16 Şubat 2019 Cumartesi 21:26

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