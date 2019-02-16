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Çok Bulutlu
Yaşam

Sevgi Evlerinde yetiştiler, başarıdan başarıya koştular

Devlet koruması altında yetişen ve başarıdan başarıya koşan Ahmet Karabacak ve Ayşe Atam, bilgi ve becerilerini kendileri gibi koruma altında olan çocuk ve gençlerle paylaşıyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:04 - Son Güncelleme 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:04

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