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Yaşam

Babaanne ile torunu aynı okulda eğitim görüyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Ayşe Buğday, okuma yazma seferberliği kapsamında, 10 yaşındaki torununun eğitim gördüğü okulda okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.

17 Şubat 2019 Pazar 20:51 - Son Güncelleme 17 Şubat 2019 Pazar 20:51

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