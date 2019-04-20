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Yaşam

Kadın buz hokey takımı lige damgasını vurdu

Erzurum'un 5 bin nüfuslu Narman ilçesinde 7 yıl önce kurulan takım hem ligde hem de milli takımda adından sıkça söz ettiriyor.

20 Nisan 2019 Cumartesi 16:44 - Son Güncelleme 20 Nisan 2019 Cumartesi 16:44

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