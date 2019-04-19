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Binbir rengiyle Longoz ormanları
Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük Longoz ormanlarında ilkbahar güzelliği yaşanıyor.
19 Nisan 2019 Cuma 15:49 -
Son Güncelleme 19 Nisan 2019 Cuma 15:50
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