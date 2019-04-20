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Çok Bulutlu
Yaşam

Bisikletle köy köy gezerek yetenekli çocukları keşfediyorlar

Iğdır'da görev yapan iki öğretmen, bisikletleriyle gezdikleri köy okullarında, çocuklara zeka oyunları eğitimleri verip yetenekli çocukları tespit ediyor.

20 Nisan 2019 Cumartesi 14:37 - Son Güncelleme 20 Nisan 2019 Cumartesi 14:37

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