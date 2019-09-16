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Yaşam

İzmir'in ilk mescidi ortaya çıkarıldı

İzmir'in en eski mescidi Kadifekale'de bulundu. Kale içinde 14'üncü yüzyıldan kalma yapının bilinenin aksine bir şapel değil, mescit olduğu ortaya çıktı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:37 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:39

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