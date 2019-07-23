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Yaşam

İzcilerden Erzurum Kongresi'nin 100. yılına özel kamp

Türkiye İzcilik Federasyonu'na bağlı izciler, Erzurum Kongresi'nin 100. yılında Milli Bilinç Kampı düzenledi. 49 izci, tarihi kongre binasının bahçesine çadır kurdu.

23 Temmuz 2019 Salı 16:00 - Son Güncelleme 23 Temmuz 2019 Salı 16:01

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