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Yaşam

Kekova'da görülen Akdeniz fokunun balık keyfi

Dünyada nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan Akdeniz foku, Antalya'nın Kekova bölgesinde yakaladığı vatoz balığını yerken görüntülendi.

23 Temmuz 2019 Salı 15:07 - Son Güncelleme 23 Temmuz 2019 Salı 15:17

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