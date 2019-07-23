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Yaşam

Kibera'daki engelli çocukların kahramanı: Stanley Okinyi

Kenya'nın gecekondu mahallesi olarak bilinen Kibera'da, engelli çocukların eğitim almasını sağlayan bir kahraman var. Adı ise Stanley Okinyi.

23 Temmuz 2019 Salı 14:16 - Son Güncelleme 23 Temmuz 2019 Salı 14:23

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