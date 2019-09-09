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Yaşam

İstanbul’a günaydın dedirten adam

Megafonuyla Kabataş İskelesi’nde “Günaydın” diyerek yolcuları karşılayan Turan Demircan, asık suratları gülümseterek sabahları insanların daha pozitif bir şekilde güne başlamasını sağlıyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 07:27 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 07:33

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