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Yaşam

Köy köy dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor

Kahramanmaraş'ta aldığı kitapları köyünde dağıtan Ahmet Yerlikaya, zamanla çevre illere de yaydığı gönüllü faaliyetini son 2 yıldır kurduğu derneğin çatısı altında devam ettiriyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:43 - Son Güncelleme 05 Eylül 2019 Perşembe 22:44

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