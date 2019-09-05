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Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı

Turşusuyla ünlü Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali düzenlenen törenle başladı.

06 Eylül 2019 Cuma 00:21 - Son Güncelleme 06 Eylül 2019 Cuma 00:28

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