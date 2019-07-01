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Yaşam

İş makinesi ile gençlerin deniz eğlencesine ortak oldu

Zonguldak’ta serinlemek için denize giren vatandaşların eğlencesine bir iş makinesi böyle ortak oldu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:58 - Son Güncelleme 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:00

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