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Yaşam

96 yaşındaki dansçı İnegöllüler ile buluştu

Uluslararası Çveneburebi Folklor Festivali kapsamında İnegöl'e gelen Gürcistanlı dans grubunun 96 yaşındaki üyesi, yöresel oyunuyla ayakta alkışlandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:47 - Son Güncelleme 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:48

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