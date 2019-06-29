Japonların köklü geleneği: Çay seremonisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 mutabakatında herhangi bir aksama söz konusu değil