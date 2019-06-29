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Parçalı Bulutlu
Yaşam

Japonların köklü geleneği: Çay seremonisi

Çay seremonisi, geleneklerine bağlılıkları ile bilinen Japonların kültüründe özel bir yere sahip ve yüzyıllardır yaşatılıyor.

28 Haziran 2019 Cuma 14:42 - Son Güncelleme 28 Haziran 2019 Cuma 14:44

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