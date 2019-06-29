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Yaşam

Van Gölü'nün gizemli dünyasına yolculuk

Van Gölü'nün derinlerinde sakladığı kalıntılar insanlar için merak konusu. TRT Haber'de yayınlanan belgesel programı Mavi Tutku'nun görüntüleriyle gölün gizemleri...

28 Haziran 2019 Cuma 16:46 - Son Güncelleme 28 Haziran 2019 Cuma 16:47

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