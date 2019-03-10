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Yaşam

İkiz kuzulara "bebek gibi" bakıyor

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir esnaf, evinde beslediği, her türlü ihtiyaçlarını giderdiği 20 günlük ikiz kuzuları "Ercan" ve "Gülcan" ile adeta bebek gibi ilgileniyor.

10 Mart 2019 Pazar 22:07 - Son Güncelleme 10 Mart 2019 Pazar 22:07

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