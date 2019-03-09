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Yaşam

Çakıl taşları sanat objelerine dönüştü

Ankaralı iki sanatçı Şule Karal ve Ayşe Ardalı, çakıl taşlarını Anadolu kadınlarına dönüştürdüler.

09 Mart 2019 Cumartesi 17:22 - Son Güncelleme 09 Mart 2019 Cumartesi 17:22

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