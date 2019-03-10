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Yaşam

107 yaşındaki Hamide nineye öğrencilerden sürpriz doğum günü

Sakarya'da 107 yaşına giren Hamide Sevgi için öğrenciler, doğum günü kutlaması düzenledi. İşte o anlarda Hamide ninenin keyfine diyecek yoktu.

10 Mart 2019 Pazar 13:22 - Son Güncelleme 10 Mart 2019 Pazar 13:22

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