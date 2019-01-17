TRT Haber

17
Ocak 2019
Perşembe
Yaşam

Hastalanan annesini bir an olsun yalnız bırakmıyor

Kocaeli Gebze'de yaşayan 46 yaşındaki Suna Dege, hiç kimseyi ve hiçbir şeyi hatırlamıyor. Oğlu ise onun yanından bir an olsun ayırmıyor.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:19 - Son Güncelleme 17 Ocak 2019 Perşembe 16:19

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER