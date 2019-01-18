TRT Haber

18
Ocak 2019
Cuma
Yaşam

Görme engellilerin sesli kütüphanesi: GETEM

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde kurulan GETEM’in gönüllüleri, görme engellilerin bilgiye erişebilmeleri için kitap seslendiriyor. Bugüne kadar seslendirilen kitap sayısı ise 36 bin.

18 Ocak 2019 Cuma 14:08 - Son Güncelleme 18 Ocak 2019 Cuma 15:20

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