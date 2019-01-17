TRT Haber

17
Ocak 2019
Perşembe
Yaşam

Ekmeklerini metrelerce yükseklikteki kardan çıkarıyorlar

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı kimileri için yeni bir gelir kapısına dönüştü. Binaların çatılarında biriken kar kütleleri, günlüğü 100 lira karşılığında temizleniyor.

17 Ocak 2019 Perşembe 21:11 - Son Güncelleme 17 Ocak 2019 Perşembe 21:11

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