TRT Haber

8
Ocak 2019
Salı
Yaşam

Gentoo penguenleri de Çin'in Buz Festivali'nde

Çin'in kuzeyinde bulunan Harbin şehri, dünyanın en büyük buz festivaline ev sahipliği yapıyor.

08 Ocak 2019 Salı 14:52 - Son Güncelleme 08 Ocak 2019 Salı 14:52

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