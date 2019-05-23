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Yaşam

Eşsiz flora ve faunasıyla sığla ormanları

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyündeki Anadolu sığla ağacının yayılış gösterdiği Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı keşfedilmeyi bekliyor.

23 Mayıs 2019 Perşembe 14:54 - Son Güncelleme 23 Mayıs 2019 Perşembe 14:54

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